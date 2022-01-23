Авиакомпания Lufthansa подтвердила перенесение вечерних рейсов в Киев: чтобы экипаж здесь не оставался на ночь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Самая крупная немецкая авиакомпания Lufthansa подтвердила, что переносит время некоторых рейсов в Киев таким образом, чтобы экипаж не оставался на ночь в украинской столице, а сразу возвращался на базу. Украинцы это связывали с политической ситуацией и возможным российским вторжением.
Свою позицию компания Lufthansa озвучила в комментарии DW.
Принятие решения о переносе рейсов в авиакомпании объяснили «оптимизацией графика движения» и подчеркнули, что Lufthansa по-прежнему будет выполнять три рейса в день в Киев — два из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена.
23 января народный депутат 8-го созыва Виктория Войцицкая опубликовала в Facebook пост из Мюнхена, в котором сообщила следующее: «В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь» — только что нам объяснили причину переноса рейса с 21:00 сегодня на 06:00».
- Россия сосредоточила вокруг Украины группы войск численностью более 100 тысяч и продолжает стягивать войска. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.