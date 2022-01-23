В Офисе президента отреагировали на данные британской разведки о Мураеве, как вероятном «пророссийском лидере» в Киеве

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Евгения Мураева. По словам Подоляка, Россия по-прежнему поддерживает «незначительные фигуры».

Об этом он заявил 23 января в комментарии Reuters и Liga.net.

Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения в том, является ли Мураев «слишком бессмысленной фигурой», чтобы Кремль выбрал его для «руководства Украиной». Но Подоляк добавил, что Россия и раньше поддерживала «незначительные фигуры на руководящих должностях оккупированных Крыма и Донбасса». Поэтому, по словам Подоляка, к сообщениям о Мураеве как вероятном «пророссийском лидере» в Киеве следует относиться «максимально серьезно».

В комментарии Liga.net Подоляк уточнил, что Россия может делать ставку на тех, кто будет или может с ней сотрудничать. Он также добавил, что Служба безопасности Украины «очень внимательно анализирует каждый шаг таких лиц», у которых может возникнуть или уже возникло желание поставить украинские интересы на политический торг.