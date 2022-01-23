Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за новых ограничений в стране
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом пишет BBC.
Свадьбу отменили после объявления в стране самого высокого уровня противокоронавирусных ограничений. Они, в частности, предусматривают массовые собрания с участием не более 100 вакцинированных лиц, а также ношение масок в магазинах и общественном транспорте.
Ардерн подтвердила журналистам в воскресенье, что ее свадьба с телеведущим Кларком Гейфордом не состоится. «Я ничем не отличаюсь от, осмелюсь сказать, тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, самым большим из которых является неспособность быть с любимым человеком, когда он тяжело болен», — сказала премьер.
Ограничения были введены после того, как коронавирус обнаружили у группы из девяти человек, посетивших свадьбу в Окленде (Новая Зеландия). В стране зафиксировали 15 104 случая заражения, в результате чего умерли 52 человека. При этом 94% взрослого населения Новой Зеландии полностью вакцинированы от коронавируса, а 54% получили бустерную прививку.
- Власти Новой Зеландии решили перенести открытие своих границ из-за штамма коронавируса «Омикрон» с января 2022 года на конец февраля.
- В ноябре 2021 года правительство Новой Зеландии представило план поэтапного открытия границ. С 16 января в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, находящимся в Австралии. С 13 февраля планировалось открыть въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах. А с 30 апреля в Новую Зеландию смогли бы приехать иностранные туристы — впервые с начала пандемии.
- Новая Зеландия входит в ряд стран с наименьшим уровнем заболеваемости COVID-19. В стране вакцинировано уже 80% взрослого населения. При этом в ноябре 2021 года в Новой Зеландии наблюдалась серьезная вспышка из-за штамма «Дельта».