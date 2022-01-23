Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за новых ограничений в стране

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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет BBC.

Свадьбу отменили после объявления в стране самого высокого уровня противокоронавирусных ограничений. Они, в частности, предусматривают массовые собрания с участием не более 100 вакцинированных лиц, а также ношение масок в магазинах и общественном транспорте.

Ардерн подтвердила журналистам в воскресенье, что ее свадьба с телеведущим Кларком Гейфордом не состоится. «Я ничем не отличаюсь от, осмелюсь сказать, тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, самым большим из которых является неспособность быть с любимым человеком, когда он тяжело болен», — сказала премьер.

Ограничения были введены после того, как коронавирус обнаружили у группы из девяти человек, посетивших свадьбу в Окленде (Новая Зеландия). В стране зафиксировали 15 104 случая заражения, в результате чего умерли 52 человека. При этом 94% взрослого населения Новой Зеландии полностью вакцинированы от коронавируса, а 54% получили бустерную прививку.