МИД Великобритании: Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Мураева

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что у Британия есть информация о том, что Россия в результате вторжения планирует установить в Украине пророссийский режим, который может возглавить бывший нардеп Евгений Мураев.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, рассматривая возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — говорится в заявлении.

Также МИД Великобритании отмечает, что располагает информацией о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в частности: экс-премьер-министром Николаем Азаровым, первым вице-премьер-министром (с 2012 по 2014 год) Сергеем Арбузовым, экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Клюевым и бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем.

«У некоторых из них налажены контакты с российскими разведчиками, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину», — отметили в МИД.

Министр иностранных дел Лиз Трасс добавила, что опубликованная сегодня информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины и дает представление о мышлении Кремля».

Трасс призвала Россию снизить эскалацию и предупредила о последствиях возможного вторжения в Украину. «Позиция Великобритании по отношению к Украине также понятна. Мы безоговорочно поддерживаем его суверенитет и территориальную целостность в пределах его международно-признанных границ, включая Крым. Украина — независимая, суверенная страна», — добавила она.

Мураев прокомментировал эту информацию российским СМИ. «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с [Виктором] Медведчуком. В моей семье там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса, это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос мистеру Бину», — заявил Мураев.

Свою позицию по этой информации озвучил и МИД России. В комментарии Интерфаксу ведомство назвало эти заявления «дезинформацией» и обвинило Британию и США в эскалации напряженности вокруг Украины.

Следует отметить, что первыми данные о наличии у Великобритании разведывательной информации о планах Кремля сообщил российский пропагандистский канал Russia Today еще в субботу ближе к вечеру. Канал привел текст заявления британского министерства, а также подчеркнул, что ведомство разослало это заявление СМИ с запретом публиковать раньше 22:30 по лондонскому времени (00:30 по Киеву).