В Украине зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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В Украине за минувшие сутки выявили 15 444 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В больницы госпитализировали 2 774 пациента. От осложнений умерли 86 человек, а выздоровели 2030 жителей страны.
За все время пандемии в Украине заболели 3 857 455 человек, умерли 99 215 пациентов. Побороть недуг удалось 3 582 908 пациентам.
Кроме того, за прошедшие сутки 38 861 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека.
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