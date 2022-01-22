Глава ВМС Германии заявил, что оккупированный Крым не вернется в состав Украины. В Минобороны страны открестились от его позиции

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Twitter / Manohar Parrikar IDSA

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом он сказал на конференции Индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

«Россия — старая страна, Россия — важная страна… Нам — Индии и Германии — нужна Россия против Китая. Это великая страна, но эта страна не является демократией на наш взгляд… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна быть решена. И да, это касается и того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы», — отметил он в ответ на вопрос о расширении НАТО на восток.

Кроме того, Шенбах заявил, что Украина не может вступить в НАТО из-за оккупации части ее территории Россией.

«Украина, конечно же, не может выполнить требования [вступления в НАТО], потому что она оккупирована. По крайней мере, Донбасс оккупирован российской армией или теми, кого они называют ополченцами», — сказал вице-адмирал.

Также, по его мнению, членство Грузии в НАТО было бы «неразумным».

В то же время Шенбах отметил, что Путин заинтересован не в «маленькой полоске украинской земли», его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения, «которого он требует и, вероятно, даже заслуживает».

На заявление Шенбаха уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины, где назвали его высказывания «категорически неприемлемыми»

«Крымский полуостров может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности. В этом случае эти границы грубо нарушены», — написал на своей странице в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

Он также подчеркнул, что Крым «непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров».

Николенко заявил, что в Украине были «особенно удивлены», услышав высказывания Шенбаха о необходимости возобновить диалог с Россией.

«В то время как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более чем стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека и вооруженный до зубов авианосец, представляющий угрозу для всего Черноморского региона», — добавил он и напомнил, что российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов на территории самой Германии, а также проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела.

В МИД Украины требуют от правительства Германии опровергнуть высказывания командующего ВМС, которые «подвешивают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе».

Также в МИД хотят получить разъяснения от немецкого правительства, как слова Шенбаха коррелируют с последовательной поддержкой Германией «Крымской платформы».

Впоследствии в Министерстве обороны Германии заверили, что заявления Шенбаха «по содержанию и выбору слов никак не соответствуют» позиции министерства, цитирует Bild.

Также отмечается, что Шенбах должен объясниться по поводу своих заявлений с генеральным инспектором немецких Вооруженных сил Эберхардом Цорном.