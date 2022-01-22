Хакеры продают за $15 тысяч якобы личные данные миллионов украинцев из «Дії». В Минцифре уверяют, что это афера и у мошенников старые базы

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В ночь на 22 января неизвестный выложил на хакерском форуме Raid forum объявление о продаже якобы персональных данных украинцев, полученных во время кибератаки 14 января на государственные сайты Украины.

Об этом сообщил волонтер-разработчик мобильного приложения для украинских военных «Джура» Владимир Пасика на своей странице в Facebook и выложил скриншоты.

«Личные данные 2 миллионов украинцев из «Дії» продают за $15 тысяч. На один из форумов вывалили базу данных «Дії». Выглядит так, что либо кто-то из бывших работников сдапмил проект, либо все вынесли во время последней атаки. Возможно, выломали только портал «Дії», а не приложение», — написал он.

По словам разработчика, выложенные данные «живые» — «в логах сайта последняя запись по состоянию на 2019, а в базе декабрь 2021».

Также Пасика отметил, что компания Kitsoft, разрабатывающая портал «Дії» и услуги на нем, а также разработчик ряда государственных сайтов, создала их на платформе OctoberCMS, которая не славится надежностью и стабильностью.

«Как результат — пачка выломанных сайтов, а «Дію» просто украли вместе с данными пользователей (которые они типа не хранили) и файлами самого сайта. Далее на продажу анонсируют: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua», — добавил волонтер.

В то же время в компании Kitsoft заверили, что портал «Дія» не использует OctoberCMS.

«И работает вообще не на PHP, а на другом стеке технологий. Данные, по всей вероятности, могут быть компиляцией ранее опубликованных утечек», — добавили представители компании.

Впоследствии на информацию о сливе данных отреагировали в Министерстве цифровой трансформации, где назвали ее «провокацией и продолжением гибридной войны».

«Объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года», — заявили в министерстве.

Также там подчеркнули, что в интернете постоянно появляются объявления о продаже якобы полученных во время масштабной кибератаки в ночь на 14 января данных.

«Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора. Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах», — добавили в министерстве.

Отдельно в Минцифре заверили, что мобильное приложение «Дія», пользователями которого являются 13,5 млн украинцев, «не хранит персональные данные, а лишь отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах».