Минобороны подготовило новый приказ о воинском учете для женщин — список профессий сильно сократят

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Министерство обороны подготовили новый приказ о воинском учете для женщин. Список профессий, представительницы которых должны стать на учет, существенно сократят.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что новую редакцию приказа уже направили на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки.

В новом приказе определены только 14 специальностей и 6 профессий, получение которых будет предусматривать постановку на воинский учет. Они будут соответствовать 100 военно-учетным специальностям. Предварительный список предусматривал 35 профессий и более 200 военно-учетных специальностей.

«Логика нового варианта следующая: с помощью воинского учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-нибудь теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в воинском учете женщин на данном этапе», — отметил министр обороны Алексей Резников.

Речь идет преимущественно о профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета, аудита и так далее. Окончательный список обнародуют после согласования с другими ведомствами. Также в проекте приказа зафиксирован механизм пересмотра списка.

«Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности утратят актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА — это востребованная специальность, поскольку в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как актуальный. Таким образом мы сделаем учет ритмичным и плановым», — пояснил Резников.

Он также подчеркнул, что для женщин не предусмотрены штрафы, потому что они могут налагаться только на военнообязанных. А до постановки на учет женщина не является военнообязанной.

«Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после постановки на военный учет, а до этого момента они таковыми не являются», — подчеркнул Резников.