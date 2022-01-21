США предоставят Украине вертолеты М-17
- Автор:
- София Телишевская
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Allie_Caulfield / Flickr
Представитель президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом подтвердил свое намерение предоставить Украине вертолеты М-17.
«Мы сообщили Конгрессу, что планируем отправить Украине вертолеты М-17 из резервов Министерства обороны США», — отметила Псаки и напомнила, что «США направили Киеву больше оборонного вооружения, чем кто-либо другой».
С 2014 года США предоставили Украине оборонную помощь на $1,2 миллиарда и обязались предоставить дополнительные $600 миллионов.
«Также мы разрешили нашим партнерам и союзникам предоставлять Украине американское вооружение», — отметила она.
В ближайшие дни администрация Байдена начнет поставлять в Украину противотанковые ракеты, боеприпасы и другое оборудование на сумму $200 миллионов. В 2021 году США передали Украине оружия и военной техники на $650 миллионов, что является самым большим показателем с начала оказания помощи в 2014 году.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.