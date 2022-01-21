НОК обнародовал состав украинской сборной на Олимпиаде в Пекине

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Национальный олимпийский комитет обнародовал состав украинской сборной на Олимпиаде в Пекине. Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Об этом пишет НОК в своем Facebook.

«Отметим, что впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). После перерыва в два олимпийских цикла в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с двумя пропусками на Игры, а также фигуристы в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Также после 12 лет перерыва Украина будет представлена в прыжках на лыжах с трамплина.

В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушна), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.