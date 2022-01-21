В Литве работникам жизненно важных отраслей разрешили ходить на работу с бессимптомным коронавирусом
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- Екатерина Кадакова
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Getty Images / Javier Zayas Photography
В Литве людям, выполняющим жизненно важные для государства функции, разрешили ходить на работу с подтвержденным бессимптомным коронавирусом или после контакта с больным, если не будет хватать работников.
Приказ о введении такого механизма министр здравоохранения страны Арунас Дулькис подписал 21 января, сообщает LRT.
Нововведения вступят в силу в понедельник, 24 января.
Согласно документу, к жизненно важным отраслям относятся предприятия энергетики, финансов, дорожного хозяйства, почта, социальное обеспечение, МВД, армия, система здравоохранения и некоторые другие.
Также отмечается, что если такие работники контактируют с рядом людей, то должны носить респираторы, если общаются только с коллегами, можно ограничиться масками FFP2 или KN95.
В то же время Дулькис заверил, что сейчас нет необходимости применять эти меры, но в случае стремительного распространения коронавируса «Омикрон» нужно быть готовым к худшему сценарию.
- В конце ноября 2021 года в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, наравне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50. В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- Ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.
- ВОЗ прогнозирует, что пандемия закончится в 2022 году, но для этого страны должны вакцинировать не менее 70% населения к июлю.