В Литве работникам жизненно важных отраслей разрешили ходить на работу с бессимптомным коронавирусом

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В Литве людям, выполняющим жизненно важные для государства функции, разрешили ходить на работу с подтвержденным бессимптомным коронавирусом или после контакта с больным, если не будет хватать работников.

Приказ о введении такого механизма министр здравоохранения страны Арунас Дулькис подписал 21 января, сообщает LRT.

Нововведения вступят в силу в понедельник, 24 января.

Согласно документу, к жизненно важным отраслям относятся предприятия энергетики, финансов, дорожного хозяйства, почта, социальное обеспечение, МВД, армия, система здравоохранения и некоторые другие.

Также отмечается, что если такие работники контактируют с рядом людей, то должны носить респираторы, если общаются только с коллегами, можно ограничиться масками FFP2 или KN95.

В то же время Дулькис заверил, что сейчас нет необходимости применять эти меры, но в случае стремительного распространения коронавируса «Омикрон» нужно быть готовым к худшему сценарию.