На фоне российской угрозы Канада выделит Украине кредит на $100 миллионов. Деньги пойдут на поддержку экономики
- Автор:
- София Телишевская
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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force
Канада предоставит Украине кредит в размере 120 миллионов канадских долларов (около $100 миллионов) для экономической поддержки страны.
Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Канады.
«Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины», — заявил премьер-министр Джастин Трюдо и добавил, что Канада изучает дополнительные возможности предоставления финансовой поддержки.
«Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов канадских долларов на поддержку Украины. Сильная Украина — залог европейской безопасности. Канада снова демонстрирует подлинную преданность духу особого партнерства между двумя странами», — прокомментировал решение Канады президент Украины Владимир Зеленский.
В 2014—2015 годах Канада предоставила Украине заем в размере $400 миллионов. Этот кредит Киев погасил в 2020 году.
- На фоне угроз масштабного вторжения войск России Канада отправила в Украину «небольшой контингент» из бойцов элитного подразделения, которые прибыли в страну 9 января.