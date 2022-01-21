Телескоп NASA сфотографировал «орбитальный танец» черной дыры в созвездии Рак

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NASA

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали массивную черную дыру в созвездии Рак.

Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием. На снимке можно увидеть, как эта черная дыра исполняет «орбитальный танец» с другой черной дырой.

Именно в этом созвездии расположена одна из самых массивных черных дыр, когда-либо найденных. Ее масса более чем в 18 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.