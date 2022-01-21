Ивано-Франковская область с 24 января в «красной» зоне карантина

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Ивано-Франковская область с 00:00 24 января переходит в красную зону карантина. Это означает, что в области усилят ограничения.

Решение было принято спецкомиссией, сообщил министр правительства Олег Немчинов.

В «красной» зоне проведение массовых мероприятий запрещается или ограничивается по количеству посетителей для вакцинированных граждан. Кафе, рестораны, ТРЦ, магазины, спортзалы, гостиницы, рынки и другие учреждения могут принимать только вакцинирвоанных или лиц с результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа.

Школы и другие учебные заведения в «красной» зоне могут работать только при условии, что 100% работников имеют «зеленый» сертификат вакцинации.