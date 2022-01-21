Суд в Италии отпустил украинского режиссера Лавренчука под домашний арест. Его экстрадиции требует Россия
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Апелляционный суд Неаполя отпустил украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, арестованного в Италии по запросу России, под домашний арест.
Об этом в созданной в поддержку украинца Facebook-группе написала его мать Ирина Лавренчук.
«Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться — он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное», — сообщила она.
По словам Ирины Лавренчук, изменение меры пресечения стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, активности украинской диаспоры, СМИ и так далее.
Отдельно мать режиссера подчеркнула, что это «только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени».
«Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину», — добавила она.
- 17 декабря 2021 года украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе по запросу России. Кремль обвиняет Лавренчука в «финансовых нарушениях», которые тот якобы совершил 8 лет назад, и требует экстрадиции режиссера. Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения экстрадиционного запроса РФ.