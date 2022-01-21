Суд в Италии отпустил украинского режиссера Лавренчука под домашний арест. Его экстрадиции требует Россия

Новости

Апелляционный суд Неаполя отпустил украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, арестованного в Италии по запросу России, под домашний арест.

Об этом в созданной в поддержку украинца Facebook-группе написала его мать Ирина Лавренчук.

«Евгения отпустили под домашний арест! Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться — он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное», — сообщила она.

По словам Ирины Лавренчук, изменение меры пресечения стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, активности украинской диаспоры, СМИ и так далее.

Отдельно мать режиссера подчеркнула, что это «только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени».

«Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину», — добавила она.