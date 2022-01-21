В «оранжевой» зоне карантина уже 8 областей. В Ужгороде школы переводят на дистанционку

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В Украине уже восемь областей находятся в оранжевой зоне карантина — это Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Сумская и Черниговская, которая добавилась в список последней.

Данные Минздрава Украины говорят о том, что в указанных областях высокий коэффициент выявления случаев инфицирования, уровня и динамики госпитализаций.

На фоне новой вспышки коронавируса Ужгород вслед за Тернополем переводит школьников на дистанционное обучение. В школах карантин с 24 января по 7 февраля. Это касается также художественных и спортивных школ.