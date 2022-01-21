В «оранжевой» зоне карантина уже 8 областей. В Ужгороде школы переводят на дистанционку
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- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Украине уже восемь областей находятся в оранжевой зоне карантина — это Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Сумская и Черниговская, которая добавилась в список последней.
Данные Минздрава Украины говорят о том, что в указанных областях высокий коэффициент выявления случаев инфицирования, уровня и динамики госпитализаций.
На фоне новой вспышки коронавируса Ужгород вслед за Тернополем переводит школьников на дистанционное обучение. В школах карантин с 24 января по 7 февраля. Это касается также художественных и спортивных школ.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области, особенно Ивано-Франковская. Ее переведут в «красную» зону карантина. Остальные «оранжевые» области — кандидаты на «красную» зону.