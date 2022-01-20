Участникам делегаций на Олимпийских играх в Пекине советуют не брать с собой личные телефоны и ноутбуки — из-за проблем с кибербезопасностью
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Национальные олимпийские комитеты западных стран советуют своим спортсменам пользоваться во время Олимпийских игр в Пекине одноразовыми телефонами и оставить свои личные устройства дома.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявления комитетов.
«Надо исходить из того, что каждый текст, электронная почта, онлайн-посещение и доступ к программе могут быть отслежены или скомпрометированы», — говорится в бюллетене Олимпийского и Паралимпийского комитета США.
Также комитет призвал использовать арендованные или одноразовые ноутбуки и телефоны во время пребывания в Пекине или стирать все данные с личных устройств до и после поездки в Китай. Еще одна рекомендация — перед отъездом из США установить на устройстве виртуальную частную сеть (VPN).
Олимпийский комитет Канады тоже посоветовал своим представителям на Играх оставить личные устройства дома и проявлять особую осторожность, поскольку в Пекине создана «уникальная возможность для киберпреступности».
Комитеты Швейцарии, Швеции и Великобритании заверили, что выдадут новые временные устройства своим делегациям и объяснят, что делать для защиты от киберпреступников.
В то же время комитеты Словении и Словакии заявили, что не будут предлагать временные устройства членам команды, а в Хорватии планируют разрешить своей делегации взять личные устройства. В Сербии тоже не будут принимать никаких дополнительных мер кибербезопасности.
Ранее исследователи Citizen Lab из Университета Торонто, занимающиеся проблемами безопасности, конфиденциальности, подотчетности государственных органов и систем слежки за гражданами, заявили, что приложение Пекинского организационного комитета MY2022, созданное для контроля за здоровьем участников соревнований, содержит недостатки безопасности, которые делают его уязвимым для хакеров.
Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) заверили, что при проверке приложения не обнаружили никаких «критических уязвимостей».
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Ряд стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия, Литва, Северная Корея и другие, объявили дипломатический бойкот из-за нарушений прав человека в китайской провинции Синьцзян. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не является обязательным.