«40 км от границы с Украиной». Журналисты опубликовали расследование о переброске российских войск

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Российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев».

Об этом говорится в совместном расследовании «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team (CIT).

Журналисты отмечают, что в связи с приближающимися учениями «Союзная решимость — 2022» российская военная техника постепенно прибывает в Беларусь — однако лишь часть ее следует к заявленным для учений полигонам. Другая часть остановилась на полпути —под Гомелем, в районе всего в 40 километрах от Черниговской области и в 90 километрах от Киевской.

Команда CIT отметила, что за последнюю неделю в соцсети TikTok появилось несколько новых видео о переброске вооружения и личного состава, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область в России.

«Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев. Практически в каждом втором из них родственники и друзья контрактников пишут об их отправке «в командировку» и «на учения». Большинство сообщает о том, что пунктом назначения является «Беларусь», другие пишут, что их знакомых и родных отправили «в Украину» или «на украинскую границу», — говорится в расследовании.

Проанализировав соцсети, журналисты выяснили, что к украинской границе перебрасывается 5-я отдельная танковая бригада — «боевые буряты Путина», отметившиеся в 2014—2015 годах участием в войне на Донбассе. «В частности, на запад едут военнослужащие 64-й мотострелковой бригады в Млечнике, Хабаровский край. В 2015 году их тоже перебрасывали за тысячи километров от места дислокации — в Ростовскую область», — пишет издание.

Кроме того, пообщавшись с родственниками военных, журналисты выяснили, что к границе отправили и бригады спецназа Главного управления разведки Минобороны РФ, а аналитикам CIT удалось найти в интернете видеозаписи с погрузкой и перевозкой техники, типичной для подразделений спецназа (например, с бронеавтомобилями «Тигр»).

Полученная «Радио Свобода» и Conflict Intelligence Team информация также свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или в Беларусь) перебрасывают части, «без которых сложно представить себе полномасштабную военную операцию»: военную полициюя, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе войны на Донбассе в 2014—2015 годах. Российско-беларусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, однако в большинстве комментариев к видео с переброской войск родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6—9 месяцев.