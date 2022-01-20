В Риме не смогли с первой попытки продать виллу с единственной в мире фреской Караваджо на потолке — и сделали скидку

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Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

В Риме к аукциону, на котором была выставлена вилла «Аврора», в которой находится единственная в мире потолочная фреска итальянского художника Караваджо, не смогли привлечь ни одного покупателя.

Об этом сообщает CNN.

В связи с этим действующая владелица виллы «Аврора» принцесса Рита Бонкомпани Людовизи 7 апреля снова попытается ее продать, но уже с 20% скидкой — при стартовой ставке в €282 миллиона (предыдущая стартовая цена за виллу была €471 миллион). Одно из условий для тех, кто приобретет недвижимость, это потратить €11 миллионов на реставрацию.

«Услышав новость, что на аукцион никто не явился, принцесса Рита сперва расстроилась, но потом успокоилась. Все же это аукцион, который привлек внимание всего мира, и стоимость недвижимости остается невероятно высокой», — отметил ее адвокат Бениамино Милиоти.

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Вилла «Аврора» расположена в двух шагах от Виа Венето — это одна из самых известных улиц в Риме. У виллы шесть этажей, она окружена садом и занимает территорию 2 800 квадратных метров. В здании находится множество произведений искусства. Так, например, на потолке небольшой комнаты площадью 2,75 квадратных метра находится фреска итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо, на ней изображены трое богов — Юпитер, Нептун и Плутон, которые собираются вокруг полупрозрачного шара. Фреску заказал кардинал Франческо Мария Дель Монте в 1597 году. Это единственная в мире потолочная фреска Караваджо.

Mondadori Portfolio / Contributor / Getty Images

Вилла также расписана фресками художника эпохи барокко Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино, который работал на вилле между 1621 и 1623 годами.