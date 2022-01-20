Politico: США разрешили Эстонии, Латвии и Литве передать оружие Украине

Новости

Pixabay

США дали добро балтийским союзникам НАТО — Эстонии, Литве и Латвии — на поставку оружия американского производства в Украину. Теперь эти страны могут передать Киеву противотанковые ракеты и ракеты класса «земля-воздух».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Администрации президента США, который говорил на условиях анонимности. По данным издания, Госдепартамент одобрил запросы Латвии, Эстонии и Литвы 19 января.

Согласно правилам экспортного контроля, страны должны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине. Подписание передачи американского оборудования третьей стороне — сложный процесс, требующий проверки и одобрения со стороны нескольких агентств в правительстве США. Чиновник Администрации отказался перечислить конкретное оружие, одобренное для передачи.

В декабре 2021 года глава Департамента международного сотрудничества Эстонии Пеетер Куймет заявил, что страна рассматривает возможность отправки Украине своих противотанковых ракет Javelin и 122-мм гаубиц и ожидает одобрения США для Javelin. В тот же месяц министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас пообещал отправить в Украину летальное оружие, однако отказался уточнить, что это может быть. В январе министр обороны Латвии заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине и передаст летальное вооружение. Politico пишет, что у Эстонии и Литвы уже есть Javelin, и им, вероятно, нужно начать замену своих запасов более новыми версиями ракет, поскольку нынешние начинают стареть.