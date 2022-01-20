В Украине выявили более 18 тысяч новых больных ковидом, две тысячи из них — дети
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Украине за сутки 19 января выявили 18 479 новых больных ковидом, 2 044 из них — дети. Об этом утром 20 января сообщило Министерство здравоохранения.
Кроме этого, за минувшие сутки 2 151 человека госпитализировали, а 131 умер. Всего с начала пандемии в Украине выявили 3 799 382 случая коронавируса, 98 843 больных скончались от него.
Также за прошедшие сутки сделали 74 759 прививок (первую дозу получили 26 976 людей). Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинировали 14 375 825 людей, бустер сделали 146 105 из них.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.