В Украине выявили более 18 тысяч новых больных ковидом, две тысячи из них — дети

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 19 января выявили 18 479 новых больных ковидом, 2 044 из них — дети. Об этом утром 20 января сообщило Министерство здравоохранения.

Кроме этого, за минувшие сутки 2 151 человека госпитализировали, а 131 умер. Всего с начала пандемии в Украине выявили 3 799 382 случая коронавируса, 98 843 больных скончались от него.

Также за прошедшие сутки сделали 74 759 прививок (первую дозу получили 26 976 людей). Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинировали 14 375 825 людей, бустер сделали 146 105 из них.