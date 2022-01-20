У побережья Таити обнаружили «гигантский нетронутый» коралловый риф

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Francesco Ungaro / Unsplash

У побережья Таити морские исследователи обнаружили «нетронутый» 3-километровый коралловый риф на глубине 30 м. Он является одним из крупнейших, обнаруженных на такой глубине, сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, цитирует CNN.

Доктор Джулиан Барбьер сказал, что таких экосистем, вероятно, гораздо больше, но «мы о них просто не знаем». Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что «прекрасное» открытие расширило знания «о том, что под землей».

Риф обнаружили в ноябре во время дайверской экспедиции на глубину «сумеречной зоны» океана — там света еще достаточно для поддержания жизни, но ниже этой зоны океан превращается в темную бездну. Исследователи говорят, что, несмотря на свою глубину, недавно обнаруженный риф все еще получает достаточно солнечного света для роста и размножения кораллов. Некоторые дайверы даже наблюдали за нерестом кораллов.

Исследователи были удивлены, узнав, что коралл цел и здоров. Это признак того, что рифы выжили в течение десятилетий, учитывая, что большим рифам нужно примерно 25—30 лет, чтобы расшириться и расцвести. Вероятно, ему удалось выжить в таком состоянии из-за необычной глубины — обычно рифы находятся выше. Далее ученые планируют выяснить, какие морские виды обитают вокруг этого рифа.

Коралловые рифы относятся к экосистемам океана, которым угрожает наибольшая опасность: они чувствительны к загрязнению, к повышению температуры моря и изменению химического состава воды, когда в ней растворяются выбросы углекислого газа. Ученые предполагают, что от 70% до 90% всех живых кораллов исчезнет в течение ближайших 20 лет. По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день нанесено на карту лишь около 20% дна океана.