Кабмин создал Госслужбу по делам детей. Она будет заниматься усыновлением и защитой прав

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Mick Haupt / Unsplash

Кабинет министров создал Государственную службу по делам детей, обеспечивающую формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Постановление Кабмина вступает в силу одновременно с законом, устанавливающим специальный статус, особые задачи и полномочия Государственной службы по делам детей.

Также Министерству социальной политики поручили в двухмесячный срок подготовить и представить Кабмину проект положения о Государственной службе по делам детей, а Фонду государственного имущества – решить вопрос размещения Госслужбы.