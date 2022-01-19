Кабмин сократил срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев

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Кабинет министров сократил срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса с одного года до 9 месяцев.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, опубликованному нардепом Алексеем Гончаренко, решение основано на том, что государства Европейского Союза начали изменять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам. Также своим решением правительство утвердило порядок формирования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы. После третьей дозы сертификат будет действовать 270 дней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, в том числе бустерными дозами. По его словам, после заседания правительства члены Кабмина отправятся на прививку.