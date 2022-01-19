Эрдоган пригласил в Турцию Зеленского и Путина, чтобы они обсудили «разногласия»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Antonio Masiello / Getty Images
Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил в Турцию президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского — «для обсуждения и урегулирования разногласий».
Об этом заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин во время онлайн-обсуждений на тему «Возможное влияние напряженности между Россией и Украиной на Европу и НАТО», цитирует Anadolu.
«[Эрдоган] даже пригласил их [президентов Украины и России] приехать в Турцию и провести здесь встречу для урегулирования проблем и разногласий. Турция готова сыграть любую возможную роль, чтобы уменьшить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем и как друг России и Украины, и как союзник по НАТО», — заявил Калин.
Он также сказал, что Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину с визитом и встретится с президентом Зеленским.
«В то же время мы будем в тесном контакте с Москвой во избежание любых военных действий, которые имеют большие и необратимые последствия», — подчеркнул Калин и добавил, что по этому поводу президент Эрдоган провел переговоры с лидерами обеих стран.
- В ноябре 2021 года Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией: в Киеве приветствовали это решение, в Москве отвергли. В декабре Эрдоган снова заявил, что Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, чтобы избежать эскалации в регионе.