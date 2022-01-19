Эрдоган пригласил в Турцию Зеленского и Путина, чтобы они обсудили «разногласия»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил в Турцию президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского — «для обсуждения и урегулирования разногласий».

Об этом заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин во время онлайн-обсуждений на тему «Возможное влияние напряженности между Россией и Украиной на Европу и НАТО», цитирует Anadolu.

«[Эрдоган] даже пригласил их [президентов Украины и России] приехать в Турцию и провести здесь встречу для урегулирования проблем и разногласий. Турция готова сыграть любую возможную роль, чтобы уменьшить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем и как друг России и Украины, и как союзник по НАТО», — заявил Калин.

Он также сказал, что Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину с визитом и встретится с президентом Зеленским.

«В то же время мы будем в тесном контакте с Москвой во избежание любых военных действий, которые имеют большие и необратимые последствия», — подчеркнул Калин и добавил, что по этому поводу президент Эрдоган провел переговоры с лидерами обеих стран.