Меркель предложили работу в ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в этой организации.

Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Предложение генсек ООН направил экс-канцлеру Германии в письме. Меркель предложили возглавить «консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам». Дала ли ответ Меркель — пока неизвестно.

Консультативный совет по глобальным общественным благам считается одним из ключевых проектов Гутерреша по реформированию ООН в рамках его второго срока в должности генсека этой организации. В то же время, издание отмечает, что вероятность того, что Меркель примет это предложение, считается низкой.