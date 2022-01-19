В Украине за сутки выявили более 12 тысяч новых больных ковидом, умерли от него 163 человека
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Каролина Ускакович / Артем Марков / «Бабель»
В Украине за сутки 18 января выявили 12 815 новых больных ковидом, умерли от него 163 человека. Об этом утром 19 января сообщило Министерство здравоохранения.
Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали с коронавирусом 2 401 человека. Всего с начала пандемии и по состоянию на 19 января в Украине выявили 3 780 903 больных коронавирусом, а умерли от него 98 712.
Что касается вакцинации, то за сутки 18 января сделали 85 177 прививок. Всего в Украине полностью вакцинировано 14 343 487 человек, бустер из них получили 131 178.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.