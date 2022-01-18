В Великобритании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю

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В Великобритании с июня запустят тестовый проект с четырехдневной рабочей неделей. В нем примут участие около 30 компаний.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот проект будет длиться полгода. В течение этого времени компании разрешат сотрудникам работать 32 часа в неделю. В то же время, это не повлияет на зарплату и другие бонусы.

Некоторые компании будут предлагать и другой вариант – распределить 32 рабочих часа на 5 рабочих дней.

По словам руководителя проекта Джо Райла, переход на 32-часовую рабочую неделю повышает производительность работников и способствует улучшению их благосостояния.

Соответствующими программами во многих странах мира управляет организация 4 Day Week Global. В частности, она запускает их в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.