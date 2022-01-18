На Крещение на оккупированном Донбассе возможна провокация — боевики готовят обстрел верующих

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры предупреждают о возможной провокации на оккупированном Донбассе на Крещение. Боевики якобы готовят обстрел верующих.

Об этом сообщается на странице Центра Facebook.

«Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время крещения на пруду «Цегляный» в Петровском районе Донецка. Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации», — говорится в сообщении.

Обстрел боевики могут провести с позиций на шахте им. Челюскинцев, которая расположена менее чем в 2 километров от пруда. Выстрелы планируют замаскировать, включив главный вентилятор на шахте.