ВОЗ: В 2022 году чрезвычайное положение из-за коронавируса может завершиться

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в 2022 году в мире может завершиться чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Но сам вирус, вероятно, останется среди людей надолго.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, пишет The Associated Press.

Он отметил, что худшее в любой пандемии — смерти, госпитализации и локдауны — могут завершиться в 2022 году. Для этого следует преодолеть неравенство в вакцинации и лекарствах.

По словам Райана, мир, возможно, никогда не покончит с этим вирусом, потому что подобные вирусы становятся частью экосистемы. Но у мира есть шанс «положить конец чрезвычайному положению в области здравоохранения, если мы будем делать то, о чем договорились».

В ВОЗ отмечают, что неравенство между вакцинацией в бедных и богатых странах — это катастрофический моральный провал. В странах с низким уровнем дохода вакцину получили менее 10% людей.