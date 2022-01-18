Более 10 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в «Дії»
- Автор:
- София Телишевская
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МВД
Сейчас более 10 миллионов украинцев сгенерировали цифровые сертификаты в «Дії». Среди них 9,6 млн – это «зеленые» сертификаты о полной вакцинации и 483 тысячи – «желтые», подтверждающие одну дозу, сообщает Минздрав.
Кроме того, около 300 тысяч человек сгенерировали так называемые сертификаты об выздоровлении и 14 тысяч — документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.
«Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, которые мы реализовали совместно с Минцифрой и НСЗУ в 2021 году. 10 миллионов пользователей – это не просто цифра, это уровень доверия к государственным сервисам», — заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
В конце августа 2021 года ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія». В ответ Украина признала сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.
- Бета-тестирование COVID-сертификатов началось в июле 2021 года, а уже с начала осени все украинцы могли сгенетировать себе документ.
- С начала пандемии в Украине сделали 29,4 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 022 924 человека, а обе — 14 306 743.