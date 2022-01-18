Синоптики предупредили о ежедневных снегопадах в Карпатах и возможном сходе лавин

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На украинских горнолыжных курортах на этой неделе солнечных дней не ожидается.

В целом погода, по данным Sinoptik.ua, будет комфортной — умеренно морозной, без резких температурных перепадов, с мелким снегом и легким ветром.

В Буковеле установятся умеренные морозы. Днем термометры будут показывать -5...-8 °С, ночью — до -12...-13 °С. Небо над Карпатами будет постоянно затянуто облаками. Однако обойдется без штормовых предупреждений: скорость ветра составит около 2—5 м/с (только 20 января возможно усиление ветра до 6—6,2 м/с). Мелкий снег будет падать практически каждый день — то время от времени, то утром и до позднего вечера. Высота снежного покрова достигает 50 см в нижней части склона и 70 см на верхней.

В Славском средняя дневная температура в ближайшие семь дней составит -5...-8 °С. Ночью столбики термометров опустятся до -9...-10°С. Солнце появится из-за облаков на Крещение, однако после 19 января погода будет облачной. Ожидаются ежедневные снегопады — мелкий снег будет идти с разной интенсивностью в течение всего дня. Неделя будет не очень ветреной, в среднем 2,3—5 м/с. Исключение составит только первая половина 20 января — возможен умеренный ветер до 7,7 м/с (с порывами до 19 м/с). Высота снежного покрова — наименьшая среди украинских горнолыжных курортов, всего 13—14 см. Однако, ожидается, что к 20—21 января этот показатель увеличится до 20—21 см.

На Драгобрате на высоте 1 300—1 700 м над уровнем моря немного холоднее, чем на других карпатских курортах, но прогноз погоды на неделю кардинально не отличается. Днем столбики термометров покажут -7...-10 °С, ночью — до -13 °С. Ветер слабый от 0,3 до 4,4 м/с. В самый ветреный день (20 января) ожидается ветер скоростью до 5,4 м/с (возможны порывы до 10—12 м/с). Высота снежного покрова на Драгобрате достигнет 131—133 см.

Отдельно синоптики предупредили, что на этой неделе высокая вероятность схода снежных лавин при малейших нагрузках сохранится в высокогорных районах Ивано-Франковской области и на востоке Закарпатья. Умеренная снеголавинная опасность прогнозируется в среднегорье Львовской области и в горах Черновицкой области.