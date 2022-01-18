В Норвегии началось слушание о досрочном освобождении террориста Брейвика

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В норвежском суде города Шиен стартовало судебное слушание о досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика, который уже отсидел 10 лет.

Об этом пишут Reuters, Aftenposten и VG.

Брейвик приговорен к 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного количества продлений этого срока, теперь он может просить о досрочном освобождении. Ранее он подал два прошения — как Андерс Беринг Брейвик и как Фьотольф Хансен (его второе имя с 2017 года). Сегодня 42-летний террорист впервые за пять лет предстал перед общественностью.

Заседание началось с «выступления» террориста. В зал он зашел с листами на костюме и портфеле, на которых на английском языке было напечатано «Прекратите свой геноцид против наших белых наций», а после, повернувшись к судье, вскинул руку в нацистском приветствии. Перед этим жестом он показал пальцами знак «превосходства белой расы» (он же жест «OK»).

Разбирательство будет длиться максимум четыре дня, а решение ожидается примерно через неделю. Если это прошение будет отклонено, то террорист сможет рассчитывать на новое через уже год и придет в суд как Хансен.