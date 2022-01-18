Нефть подорожала до уровня 2014 года. Рост цен связывают с нападением дронов йеменских хуситов на ОАЭ

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Во вторник, 18 января, мировые цены на нефть подскочили до уровня 2014 года, сообщает Bloomberg. Стоимость фьючерса на марку Brent достигла $88 за баррель, а на марку WTI — $85.

Bloomberg и Anadolu отмечают, что рост цен обусловлен опасениями и рисками возможных перебоев в поставках из-за последних атак повстанцев «Ансар Аллах» (хуситы) на Объединенные Арабские Эмираты.

17 января хуситы, которых поддерживает Иран, с помощью дронов-камикадзе атаковали международный аэропорт в Абу-Даби и порт. Целями атак были объекты Национальной нефтяной компании ADNOC. Хуситам удалось взорвать три танкера, устроить пожар на мощностях ADNOC и в аэропорту. Al Mayadeen сообщал, что хуситы запустили 20 дронов и 10 баллистических ракет, часть из которых сбила саудовская система ПВО. В результате атаки погибли три человека.

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку.