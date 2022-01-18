«Оранжевая» зона карантина расширилась — теперь там четыре области

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В Украине по состоянию на 18 января в «оранжевой» зоне карантина находятся четыре области — Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях высокие показатели суточного прироста новых больных коронавирусом, а в Ивано-Франковской области превышены три критических показателя — коэффициенты новых случаев, уровня и динамики госпитализаций.

Пресс-служба Министерства здравоохранения

В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, что и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются.