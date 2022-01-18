В Украине более 15 миллионов человек получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

В Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 15 022 922 человека. Полностью из них вакцинировано 143 06 743 человека, а бустер получили 113 560.

Об этом утром 18 января сообщило Министерство здравоохранения.

Чтобы достичь этих показателей, за сутки 17 января сделали 80 921 прививку: в частности, 29 847 человек получили первую дозу, все остальные — вторую, бустер и дополнительную.

Что касается количества больных коронавирусом, то за минувшие сутки выявили 8 558 новых случаев, 188 человек умерли, а госпитализировали 1 125 больных. Всего с начала пандемии и по состоянию на 18 января в Украине выявили 3 768 088 больных, умерли от ковида 98 549 человек.