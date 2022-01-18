В Афганистане произошли два землетрясения подряд, 22 человека погибли
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Joel Heard / Unsplash
На западе Афганистана 17 января произошли два последовательных землетрясения, по меньшей мере 22 человека погибли.
Об этом свидетельствуют данные Геологического общества США, а детали пишет BBC.
Первое землетрясение произошло во второй половине дня 17 января, второе примерно через два часа. Землетрясения были силой 4,9 и 5,3 балла и коснулись северо-западной провинции Бадгис, где повлекли за собой обрушение домов и зданий — всего более 700 домов повреждено.
Среди 22 людей, найденных мертвыми под завалами, четверо детей. Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.
- В Афганистане сейчас обостряется гуманитарный кризис, который усугубляется пандемией, засухой и недоеданием — в добавок к тому, что в августе 2021 года власть в стране захватили боевики движения «Талибан» В октябре 2021 года ООН предупреждала, что в Афганистане голодная смерть грозит 23 миллионам человек (в августе этот показатель составил 14 миллионов). За последние четыре десятилетия более шести миллионов афганцев покинули страну, спасаясь от войны и экономических кризисов, большинство из них живут в соседних Иране и Пакистане.