В Афганистане произошли два землетрясения подряд, 22 человека погибли

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Joel Heard / Unsplash

На западе Афганистана 17 января произошли два последовательных землетрясения, по меньшей мере 22 человека погибли.

Об этом свидетельствуют данные Геологического общества США, а детали пишет BBC.

Первое землетрясение произошло во второй половине дня 17 января, второе примерно через два часа. Землетрясения были силой 4,9 и 5,3 балла и коснулись северо-западной провинции Бадгис, где повлекли за собой обрушение домов и зданий — всего более 700 домов повреждено.

Среди 22 людей, найденных мертвыми под завалами, четверо детей. Местные власти предупреждают, что число погибших может увеличиться, поскольку спасатели все еще разбирают завалы.