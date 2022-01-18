CNN: Директор ЦРУ тайно ездил в Украину и встречался с Владимиром Зеленским
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Photo Unit / Flickr
Директор ЦРУ Билл Бернс на прошлой неделе приезжал в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника, которые знают об этой поездке.
CNN со ссылкой на официального представителя США пишет, что встреча была запланирована. По данным телеканала, Бернс на встрече с Владимиром Зеленским обсуждал текущую ситуацию безопасности и усилия по деэскалации напряженности. Кроме этого, Бернс также «проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину»: они оценили текущие риски для Украины.
Других подробностей нет. ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.
Газета The New York Times уточняет, что встреча Бернса и Зеленского прошла в среду, 12 января.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных – более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что Россия все же готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.