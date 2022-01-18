CNN: Директор ЦРУ тайно ездил в Украину и встречался с Владимиром Зеленским

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Директор ЦРУ Билл Бернс на прошлой неделе приезжал в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два источника, которые знают об этой поездке.

CNN со ссылкой на официального представителя США пишет, что встреча была запланирована. По данным телеканала, Бернс на встрече с Владимиром Зеленским обсуждал текущую ситуацию безопасности и усилия по деэскалации напряженности. Кроме этого, Бернс также «проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину»: они оценили текущие риски для Украины.

Других подробностей нет. ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять публично о поездке директора.

Газета The New York Times уточняет, что встреча Бернса и Зеленского прошла в среду, 12 января.