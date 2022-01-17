Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Порошенко

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Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию нардепу и пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения. Решение судьи объявят 19 января.

Об этом сообщил представитель суда в зале заседаний.

Судья находился в совещательной комнате около 5 часов. Вскоре в зал вернулись прокуроры, адвокаты и сам Порошенко, поскольку появилась информация о том, что судья возвращается. Однако в зал прибыл представитель и сообщил, что решение суда будет объявлено 19 января в 14:00.

Прокуроры ходатайствовали об аресте с возможным залогом в 1 млрд гривен. В то же время защита и сам Порошенко уверяли, что весь этот процесс был выполнен с нарушением, а сам нардеп подозрения не получил, поэтому не является подозреваемым.