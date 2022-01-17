Зеленский ответил на петицию об отмене воинского учета для женщин. Просит сократить список профессий

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова сократить перечень специальностей и профессий, обязывающих женщин встать на воинский учет. Так глава государства отреагировал на соответствующую петицию украинцев, которая набрала более 37 тысяч подписей

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Президент обратил внимание на то, что тема воинского учета вызвала общественный резонанс из-за недостаточного разъяснения вопроса и слишком большого перечня профессий и специальностей, подпадающих под нововведения.

Также Зеленский поручил пересмотреть административное наказание за несвоевременную постановку на воинский учет военнообязанных женщин до завершения процесса окончательного урегулирования упомянутой процедуры.