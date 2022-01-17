Глава парламента Стефанчук выздоровел от коронавируса

Новости

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел от коронавируса. Он был вакцинирован от болезни.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Ура! Отрицательный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой», — отметил Стефанчук.

Также глава парламента призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать антиковидные требования.