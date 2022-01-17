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В лонг-лист Национального отбора на участие в «Евровидении-2022» попали 27 участников. Полный список

Автор:
София Телишевская
Дата:

Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020

В предварительный список кандидатов Национального отбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022» попали 27 исполнителей. В целом общественный вещатель получил 284 заявки на участие в конкурсе.

Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

В лонг-лист попали:

Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале.

Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».

Песенный конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине.