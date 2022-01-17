В лонг-лист Национального отбора на участие в «Евровидении-2022» попали 27 участников. Полный список
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Пресс-служба оргкомитета Евровидения-2020
В предварительный список кандидатов Национального отбора на участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022» попали 27 исполнителей. В целом общественный вещатель получил 284 заявки на участие в конкурсе.
Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
В лонг-лист попали:
- Alina Pash;
- AMARIIA;
- Barleben;
- DOdoBro;
- Cloudless;
- FIZRUK;
- Gorim!;
- IDXO;
- Kalush Orchestra;
- LAUD;
- Laura Marti;
- Michael Soul;
- Our Atlantic;
- Oyedamola;
- ROXOLANA;
- Schor;
- SHY;
- София Шанти;
- SOWA;
- The blue artic;
- The Tape Machine;
- Victoria NIRO;
- WELLBOY;
- АНЦЯ;
- Вика Ягич;
- Східзахід;
- Юлия Тимочко.
Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов и жеребьевка между ними для участия в финале.
Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».
Песенный конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине.
- На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.