Суд отпустил Порошенко под личное обязательство

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Стас Козлюк / Бабель

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу и пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства. Он является подозреваемым в деле о поставках угля с оккупированных территорий.

Соответствующее решение объявили на заседании 19 января.

Суд решил отпустить Порошенко под личное обязательство. Экс-президенту запретили выезжать за территорию Киевской области, а также обязали сдать загранпаспорт. Прокуроры ходатайствовали об аресте с возможным залогом в миллиард гривен.

При этом защита и Порошенко уверяли, что весь этот процесс происходил с нарушениями, а нардеп подозрения не получил, поэтому не является подозреваемым.

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал текст решения суда.