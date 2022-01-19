Суд отпустил Порошенко под личное обязательство
- Авторы:
- Алексей Ярмоленко, Олег Панфилович
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Стас Козлюк / Бабель
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу и пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства. Он является подозреваемым в деле о поставках угля с оккупированных территорий.
Соответствующее решение объявили на заседании 19 января.
Суд решил отпустить Порошенко под личное обязательство. Экс-президенту запретили выезжать за территорию Киевской области, а также обязали сдать загранпаспорт. Прокуроры ходатайствовали об аресте с возможным залогом в миллиард гривен.
При этом защита и Порошенко уверяли, что весь этот процесс происходил с нарушениями, а нардеп подозрения не получил, поэтому не является подозреваемым.
Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко опубликовал текст решения суда.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В 11:40 ему начали избирать меру пресечения.