Австрия первой в ЕС сделает вакцинацию от коронавируса обязательной

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Arno Senoner / Unsplash

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех взрослых (18 лет и старше).

Об этом сообщил канцлер Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект, цитируют Euronews и Politico.

Голосование в парламенте намечено на 20 января. Закон должен вступить в силу 1 февраля. Тогда будет стартовать начальная, переходная фаза. После вступительного этапа с середины марта полиция начнет контролировать выполнение закона: будет проверять у граждан наличие сертификата о вакцинации или медицинском отводе от прививки. От вакцинации освобождаются беременные женщины и люди, которым прививка противопоказана по состоянию здоровья.

Законопроект предусматривает штраф в размере €600 за отказ от прививки или отсутствие сертификата. Максимальная сумма штрафа может составить €3,6 тысяч. Всего за несоблюдение закона можно штрафовать до четырех раз в год. Штраф снимут, если человек вакцинируется в течение двух недель после уведомления о штрафе.

В этот законопроект внесли правки — первоначально предполагалось, что вакцинация будет обязательной для всех старше 14 лет. Сейчас в Австрии около 73,5% населения полностью вакцинированы, что несколько выше среднего показателя по ЕС.