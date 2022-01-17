Первой ракетке мира Джоковичу могут запретить участие в «Роллан Гаррос» из-за того, что он не вакцинирован
- Автор:
- Олег Панфилович
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Beth Wilson / Flickr
Первой ракетке мира среди мужчин Новаку Джоковичу могут запретить выступление на Открытом чемпионате Франции («Роллан Гаррос»), если он не вакцинируется от коронавируса. Такое заявление сделали в Министерстве спорта страны.
Об этом пишет Reutets.
Турнир пройдет с 16 мая по 5 июня. В ведомстве подчеркнули, что страна ни для кого не станет делать исключений касательно нового французского закона о «паспорте вакцинации». Закон, одобренный парламентом 16 января, потребует наличия сертификата о вакцинации для посещения общественных мест, таких как рестораны, кафе, кинотеатры и поезда дальнего следования.
«Это будет относиться ко всем — зрителям и профессиональным спортсменам. Что касается «Ролан Гаррос», он состоится в мае. Ситуация может измениться в ближайшее время, и мы надеемся, что она будет более благоприятной. Так что посмотрим, но уже ясно, что исключений ни для кого нет», — сообщили в ведомстве.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.
- 12 января Новак Джокович признал, что в документах, предоставленных при въезде в Австралию, были ошибочные данные. Спортсмен уверяет, что ошибка возникла из-за «человеческого фактора». Заполняя въездную декларацию, спортсмен отметил, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) он не был в других странах. Но оказалось, что в этот период он летал из Белграда в Испанию. Также теннисист признался, что встречался с журналистами и делал фотосессию, несмотря на положительный тест на COVID-19.
- 14 января Австралия повторно аннулировала визу Джоковичу, и это решение спортсмену не удалось обжаловать.