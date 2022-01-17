ГБР: Петр Порошенко отказался от получения процессуальных документов

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Стас Козлюк / Бабель

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко по прилету в аэропорт «Киев» отказался от получения процессуальных документов, которые пытались ему вручить следователи Госбюро расследований.

Об этом на брифинге в Госбюро сообщила советница по коммуникациям Татьяна Сапьян.

По ее словам, Порошенко с документами хотели вручить повестку с вызовом в суд на 11:00, но политик и его адвокаты заверили, что и так едут на заседание, и не взяли документы.

«Петр Алексеевич Порошенко отказался от получения процессуальных документов, проигнорировав законные требования следователя. При этом находившиеся с ним лица оказывали физическое сопротивление, что зафиксировано на видеозаписях. Адвокаты Порошенко заверили, что получат все процессуальные документы, однако, после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы сбежали», — сказала Сапьян.

Также она заявила, что дело в отношении Порошенко не политическое. «Политика — политикам, факты — следователям», — заявила она.