Петиция активиста Стерненко о закрытии телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей. Президент должен ее рассмотреть
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / НАШ
Электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.
По состоянию на 09:30 17 января петицию подписали 25 014 человек.
«В целях защиты национальной (и информационной, в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины», — сказано в петиции.
Стерненко указывает, что фактический владелец канала Евгений Мураев (бывший депутат) неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя войну «гражданской».
Кроме этого в эфире телеканала появлялся заместитель лидера луганских боевиков Родион Мельник, который заявлял, что Донбасс якобы не является частью Украины. В тексте петиции отмечается, что ведущие и гости телеканала регулярно разжигают вражду и распространяют антиукраинскую пропаганду.
- В сентябре 2021 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ».
- Ранее Нацсовет штрафовал канал за распространение российской пропаганды и неоднократно проводил проверки из-за высказываний гостей в эфире.