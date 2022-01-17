В Украине за сутки воскресенья выявили более 5 тысяч новых больных ковидом, вакцинировали от него 23 тысячи человек

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Omer Yıldız / Unsplash

В Украине за сутки 16 января выявили 5 072 новых случая коронавируса, вакцинировали от него 23 286 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 17 января.

Кроме этого, за минувшие сутки от ковида умерли 78 человек, 1 213 были госпитализированы. Всего с начала пандемии по состоянию на 17 января в Украине выявили 3 759 530 случаев ковида, а умерли от него 98 361 человек.

Что касается вакцинации, то за сутки 16 января сделали 23 286 прививок, из них 4 217 — бустерные. Всего с начала кампании в Украине полностью привили 14 270 520 человек, бустерную дозу получили 99 165.