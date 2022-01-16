Пекин за месяц до Олимпиады вводит обязательное тестирование для въезда в город

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Китайская столица Пекин за месяц до проведения Олимпийских игр вводит обязательное тестирование на коронавирус для въезда в город. Чтобы попасть в Пекин, необходимо пройти тест за 72 часа до въезда.

Об этом пишет Reuters.

Соответствующие ограничения заработают с 22 января. Накануне в субботу в Пекине сообщили о первом зараженном новым штаммом «Омикрон».

Тестирование будет обязательно до конца марта. Оно направлено на то, чтобы предотвратить активное распространение штамма «Омикрон», а также во избежание вспышки накануне Олимпийских игр. Пекин и соседняя провинция Хэбэй примут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Они начнутся уже 4 февраля, но без зрителей.