Порошенко заверил, что по возвращении в Украину придет на заседание суда. Ему должны избрать меру пресечения

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Палинчак Михаил / УНИАН

Нардеп и пятый президент Петр Порошенко заверил, что прибудет 17 января на заседание Печерского райсуда Киева. Там ему будут выбирать меру пресечения по делу о торговле углем с оккупированных территорий.

Об этом он заявил на брифинге в Варшаве 16 января, который транслировал телеканал «Прямой».

Порошенко подчеркнул, что не доверяет суду и судебной системе, но на заседание придет. Также он отметил, что не собирал «тревожный чемоданчик» на случай, если его арестуют.

«Мы очень подробно расскажем все в суде, и вы увидите, что ГБРовская корзина очень пуста. Я буду бороться за Украину, я буду бороться против политически мотивированного преследования», — объяснил он.

Также Порошенко считает, что завтра его не арестуют, потому что для этого нет оснований.